Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Whatsapp'tan para gönderme dönemi

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özellik üzerinde çalışıyor.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
Whatsapp'tan para gönderme dönemi

Para transferinde yeni dönem başlayacak mı? Popüler mesajlaşma uygulaması platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına yeni güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir.

Zira WhatsApp söz konusu özelliği test etmeye başlamış durumda.

WhatsApp'ın bu özelliği ile kullanıcıların bu platform üzerinden arkadaşlarına para transferi yapmalarına olanak sağlanacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:04
  1. whatsapp
  2. Whatsapp para transferi
  • ObjektifObjektif1 sa önce
    Tebrikler whatsapp.
  • MuhsinMuhsin1 sa önce
    İYİCE BİZİ BU UYGULAMALARA MAHKUM ETTİLER SİSTEMİN İCERİSİNE DAHİL ETTİLER. BU YUZDEN MİLLİ VE YERLİ OLAN HER SEY ÇOK ONEMLİ
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

65 yıllık evli çift devlet eliyle kendi yaşamlarına son verdi
  1. 65 yıllık evli çift devlet eliyle..
  2. ABD'de iç savaş: Sıra Özgürlük..
  3. Genç öğretmenin ani ölümü üzdü
  4. Başbakan Yıldırım'dan deprem açıklaması
  5. Cenazesi kızına teslim edildi
  6. FETÖ'nün katipler yapılanmasına..
  7. Ege'de korkutan deprem
  8. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
  9. Erdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı..
  10. 'Belki bir gün sen de Cumhurbaşkanı..
  11. GDO'lu gıdalarla beslen farelerin kötü..
  12. "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak..
  13. Dünyanın en şişman çocuğuydu! Ameliyat..
  14. Gelin arabası yazısıyla mesaj verdi!
  15. Bu karışım doktorları bile hayrete..
  16. 30 milyon dolarlık anlaşma açıklandı!
  17. Putin kameralar önünde fırçaladı: Bir..
  18. İşçinin vefatı halinde, hangi hak..
  19. Obama'nın o mesajı rekor kırdı
  20. Avcılar dikkat! İşte sıra dışı balık..
Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
İki ülke askerleri arasında çatışma çıktı ‘Eşi benzeri görülmemiş olay’
Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!