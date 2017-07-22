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WhatsApp'tan ikisi bir arada özelliği

WhatsApp'ın test etmeye başladığı PiP özelliğiyle ile kullanıcılar görüntülü görüşme yaparken mesajlaşmaya devam edebilecek.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:44
WhatsApp'tan ikisi bir arada özelliği

Dünyanın 1 numaralı anlık mesajlaşması WhatsApp’a yepyeni bir özellik daha geliyor. WhatsApp’ın PiP (Picture in Picture) özelliğini test ettiği ortaya çıktı.

Android’de henüz geliştiriciler için yayınlanan beta 2.17.265 sürümü ile birlikte WhatsApp kullanıcıları, video görüşmesi yaparken, ekranı küçülterek mesajlaşmaya devam edebiliyor. 

PiP özelliği sayesinde görüntülü görüşme kesilmeden istenen kişiye istenen mesaj yazılabilecek. Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlere tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:44
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