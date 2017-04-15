WhatsApp’tan hayat kurtaran özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yepyeni özelliklerle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. 1 milyarın üzerin kullanıcıya sahip platform, bildiğiniz üzere yanlışlıkla atılan mesajları iptal edebileceğiniz bir özellik ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise mesajı komple silebileceğiniz yepyeni bir özellik getirmeye hazırlanıyor.

Platform’un ilk başta getirmek istediği İptal özelliği, yanlışlıkla atılan mesajların 5 dakika içerisinde iptal edilebilmesini hedefliyordu. WhatsApp ise bu özelliği bir tık öteye taşımaya karalı gibi görünüyor.

Konuyla ilgili @WABetaInfo tarafından atılan bir tweet'e göre, WhatsApp kullanıcıları artık yanlışlıkla attıkları mesajları kolaylıkla zaman kaygısı gütmeden silebilecek. Ayrıca mobil platform haricinde masaüstü sürümde de çalışacak bu özellik, atılan mesajların iki taraflı silinmesine olanak sağlayacak.

WhatsApp’ın getireceği söylenen bu söz konusu özellik hakkında henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Sızıntı bilgiler eşliğinde açık edilen bu özellik, WhatsApp tarafından kullanıma sunulması halinde kullanıcıları mutlu edecek gibi görünüyor. Zira atılan mesajlar bir çok kullanıcıyı gerçekten ciddi zor durumlara sokabiliyor

(Yeni Şafak)