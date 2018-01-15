WhatsApp yeni özelliği daha hizmete sunmaya hazırlanıyor

Whatsapp grup konuşmalarıyla ilgili bir yenilik daha sunmaya hazırlanıyor. Daha önce grup yöneticisi grup ile ilgili çeşitli değişiklikler yapabiliyordu.

Yönetici olarak belirlenen kişiler bazı bilgileri değiştirebiliyor, gruba yeni kişi ekleyebiliyor ve gruptan birisini çıkartabiliyor. Ancak yönetici yapılan kişinin, yönetici yetkisi elinden alınamıyor. Sadece kişiyi gruptan atıp yeniden eklemekle yapılıyor.

İşte bu sorunu Whatsapp çözmeye hazırlanıyor. Yeni özellikle diğer yöneticiler başka bir yöneticinin yetkisini elinden alabiliyor.

Birçok yöneticisi bulunan gruplarda çıkan sorunlardan birisi böyleylikle çözülmüş oluyor.