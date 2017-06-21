WhatsApp’tan flaş karar… Binlerce kullanıcıyı ilgilendiriyor!

Geride bıraktığımız aylarda WhatsApp tarafından açıklanan listede, WhatsApp'ın desteklenmeyeceği telefonlar belirtilmişti. 30 Haziran 2017 itibarıyla listedeki telefonlarda WhatsApp'ın çalışmayacağı açıklanmıştı.

Fakat yeni bir açıklama yapıldı ve bazı modellerde değişikliğe gidildi. Söz konusu gelişmeye göre bazı işletim sistemine sahip telefonlarda, yılsonuna kadar WhatsApp kullanılmaya devam edecek.

BlackBerry kullanıcılarının WhatsApp güncellemesinde sürüm notları içinde desteğin 31 Aralık 2017’de sona ereceği ifade ediliyor. Yani BlackBerry kullanıcıları, 6 ay daha gönül rahatlığıyla WhatsApp kullanmaya devam edebilecek. Bununla birlikte Nokia S40 işletim sistemine sahip cihazlar da 31 Aralık’a kadar WhatsApp kullanabilecek.

Fakat bu tarihten itibaren WhatsApp, eski telefon modellerine desteği kesecek ve bu telefonlarda WhatsApp artık çalışmayacak. Telefon sahiplerinin WhatsApp’ı kullanmak için yeni bir model satın alması gerekecek.

Nokia S40

Nokia Symbian S60

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7

iOS 6 (iPhone 3GS)

Blackberry 10