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WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder' mesajlarına darbe!

WhatsApp, spam mesajlara karşı geliştirdiği özelliğini test ediyor. İşte ayrıntılar!

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:43
WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder' mesajlarına darbe!

Tüm çevrimiçi hizmetler gibi WhatsApp da spam iletilere eğilimli ancak, şirket şimdi bu sorunu hafifletmek için yeni bir yöntem test ediyor.

WhatsApp'taki spam iletileri, doğruyu söylemek gerekirse çoğu zaman sorun değil, çünkü çoğu zaman sadece insanların zamanını boşa harcıyorlar. Spam, kullanıcıdan biraz para kazanmaya çalışmıyorsa, zararlı değildir.

Mesela WhatsApp sadece en az on kişiye iletmeniz gerektiğini söyleyen bir mesaj almak, sizi herhangi bir ücrete tabi tutmaz ve uygulamaya zarar vermez. Çünkü bu hizmet insanların birçoğu bu mesajı iletse bile çökmeyecek kadar güçlüdür.

WhatsApp, kendi sunduğu bir özellik yüzünden spam mesajları algılamayabilir. Çünkü uçtan uca şifreleme özelliği, şirketin mesajları gerçekten okuyamadığı anlamına geliyor. Fakat belirli bir mesajın kaç kez paylaşıldığını ve mesajın arkasındaki kullanıcıları tespit ederek spam mesajları belirleyebilir.

Bir rapora göre, WhatsApp kullanıcılara gönderilen spam mesajlarının sayısını azaltacak bir özelliği zaten test ediyor. Kullanıcılar, spam mesajı olarak kabul edilen mesajı aldıktan sonra uyarı alıyor. Bu şekilde, insanlar bunu paylaşmaması gerektiğini anlıyor.

Bu yeni özellik hala Beta'da mevcut ancak, WhatsApp'ın geliştirme şubesi çok hızlı ilerliyor ve yakında herkese açık olacak. Bu nedenle, bir mesaja eşlik eden bir uyarı gördüğünüzde, lütfen adres defterinizdeki kişilere karşı düşünceli davranın ve bu mesajı iletmeyin.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 17:43
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