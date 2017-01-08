WhatsApp'tan 2017 rekoru

Facebook yetkililerinin de beklentisini aşan WhatsApp, yılbaşında tüm zamanların en çok mesaj gönderilen gününü yaşadı.

Dünya çapında kullanılan en popüler anlık mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu biliniyor. 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan WhatsApp üzerinden her gün yüz milyonlarca mesaj gönderiliyor.



2014'te Facebook tarafından toplamda 19 milyar dolar karşılığında bünyesine katılan WhatsApp için 2016 yılı hedefi belirlenmişti. Nisan ayındaki F8 geliştiriciler konferansında söz alan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Messenger ve WhatsApp üzerinden günlük 60 milyar mesaj gönderilmesini hedeflediklerini açıklamıştı.



Fakat 2016'nın sona erdiği ve 2017'ye girdiğimiz yılbaşı günü Facebook yetkililerinin dahi beklemediği bir gelişme yaşandı. Sadece WhatsApp üzerinden 63 milyar mesaj gönderildi. Zuckerberg Messenger ve WhatsApp'tan toplam 63 milyar mesaj hedeflerken, sadece WhatsApp üzerinden 63 milyar mesaj gönderildiği açıklandı. Bu mesajların içerikleri ise şu şekilde:

İleti – 52.7 milyar

Fotoğraf – 7.9 milyar

Video – 2.4 milyar