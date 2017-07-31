WhatsApp’ta yeşil tik dönemi

WhatsApp yavaş yavaş işletmeciler için adımlar atmaya başlıyor. WhatsApp tarafından işletmeler arası mesajlaşmada kullanılacak yeni özellikler duyuruldu. Sıradan kullanıcıyı tam olarak etkilemeyecek olan onaylı hesaplar yine de WhatsApp kullanıcıları açısından bir devrim niteliği taşıyacak.

BETA SÜRÜMÜNDE FARK EDİLDİ

Windows Phone platformundaki Beta sürümünde fark edilen WhatsApp onaylı profiller yeniliği sayesinde kullanıcılar işletmelerle iletişime geçmek istedikleri zaman şirketin direkt olarak onaylı WhatsApp profiline güvenli bir şekilde mesaj gönderebilecek. İşletmeler için dolandırıcılığın ve olumsuzlukların önüne geçmek isteyen şirket WhatsApp’ın onaylı hesap işaretiyle korunacak olup küçük ve orta büyüklükte işletmeler için gelecek olan bu özellik Android, Windows Phone ve iOS platformlarında aktif edilecek.