WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor

Dünyanın 1 numaralı anlık mesajlaşması WhatsApp’a yepyeni bir özellik daha geliyor. Geçtiğimiz haftalarda dosya gönderme, sohbet sabitleme gibi ufak detaylar eklenen platform, bundan böyle çok daha işlevsel bir özellikle karşımıza çıkıyor.

WhatsApp’ın PiP (Picture in Picture) özelliğini test ettiği ortaya çıktı. Android’de henüz geliştiriciler için yayınlanan beta 2.17.265 sürümü ile birlikte WhatsApp kullanıcıları, video görüşmesi yaparken, ekranı küçülterek mesajlaşmaya devam edebiliyor.

Bu özellik henüz test aşamasında fakat yayınlandığı zaman şüphesiz birçok kişinin işine yarayacaktır. Zira görüntülü görüşme yapıldığında bir başkası tarafından atılan mesajlara cevap verilemiyor.

PiP özelliği sayesinde görüntülü görüşme kesilmeden istenen kişiye istenen mesaj yazılabilecek. Söz konusu özelliğin önümüzdeki günlere tüm kullanıcılar için yayınlanması bekleniyor.