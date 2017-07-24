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WhatsApp’ta engelleyen kişiye mesaj atmanın yöntemi bulundu

Dünyanın 1 numaralı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta 'engeli' aşmanın yöntemi bulundu. Engellenen kişinin engelleyene mesaj atabilmesi için WhatsApp aboneliğini iptal etmesi veya 3. bir kişiden yardım istemesi gerekiyor.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
WhatsApp’ta engelleyen kişiye mesaj atmanın yöntemi bulundu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta karşı tarafın sizi engellemesi hayli can sıkıcı olabiliyor. Zira WhatsApp’ta engellenince, engelleyen kişiye ne mesaj gönderilebiliyor ne de profili görüntülenebiliyor. Özellikle önemli bir şey söylenmek istediğinde ve engelli olduğunuzu fark ettiğinizde bu durum çok daha sıkıntılı oluyor. Fakat bunu aşmanın da bir yolu var…

WhatsApp’ta engeli aşmanın 2 yöntemi bulunuyor. İlk yöntem WhatsApp aboneliğini iptal etmek. Fakat bu yöntem biraz cesaret istiyor zira aboneliği iptal edince tüm gruplardan çıkış yapmış oluyorsunuz. Bununla birlikte sizi engelleyenlerin engeli de kalmış oluyor.

Diğer yöntem ise daha uzun fakat daha mantıklı görünüyor. Fakat bu yöntemi uygulamak için güvendiğiniz 3. kişinin olması şart. Hatta bu kişinin, sizle ve engelleyen kişiyle arkadaş olması çok daha iyi olur.

3. kişinin yeni bir WhatsApp grubu kurması ve gruba engelleyen kişiyle engellenen kişiyi eklemesi gerekiyor. Daha sonra gruptan çıkarak engelsiz bir şekilde sohbet ortamı sağlamış oluyor. 3. kişi böylece köprü vazifesi görmüş oluyor.

Tabii engelleyen kişinin gruptan çıkması tüm planları alt üst edebilir. Bu durumda geriye kalan tek çare ise SMS atmak gibi görünüyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:06
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