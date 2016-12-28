WhatsApp'ta çevrimiçi olmadan mesajları okumak mümkün

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara zaman zaman zor anlar yaşatabiliyor. Elbette milyonlarca kişinin ortak şikayeti son görülme zamanının tarih ve saat bazlı sisteme işlenmesi. Bunu kapatmak tabii ki mümkün fakat bu kez siz de karşı tarafın en son ne zaman WhatsApp'a eriştiğini göremiyorsunuz.

İşte tam olarak bu noktada kullanabileceğiniz hayat kurtaran bir ipucu var; bu sayede WhatsApp'ta "çevrimiçi" olmadan mesajları okuyabilirsiniz.

Uçak modunu açın

Mesaj geldiğinde telefonunuzu doğrudan uçak moduna çekin. Böylece hem operatörünüzün sağladığı veri bağlantısı pasif hale gelecek hem de kablosuz bağlantı özellikleri devre dışı kalacak. Hem Android hem de iOS'ta bu işlemi doğrudan kontrol panelleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

WhatsApp'a erişin ve mesajı okuyun

Ardından WhatsApp'a erişin ve gelen mesajı okuyun. Bu süreçte herhangi bir veri bağlantısı olmadığı için karşı tarafa mesajın okunduğuna dair "mavi tik"gönderilmeyecek.

Akabinde uçak modu aktif konumdayken WhatsApp uygulamasını kapatın. Ardından uçak modunu kapatıp kablosuz ağ ya da 3G / 4G hizmetlerini devreye soktuğunuzda mesajınız okunmamış gibi görünmeye devam edecek.

Bu sayede WhatsApp'tan çevrimiçi olmadan gelen mesajları kolayca okuyabilirsiniz.