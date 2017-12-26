WhatsApp'ta bunu yapanlar yandı!

Dünyanın en çok kullanılan akıllı telefon uygulamalarından bir tanesi olan WhatsApp, son günlerde her telefona girmeyi başarmıştı. Artan kullanıcı sayısını avantaja çevirmek isteyen dolandırıcılar ise gönderdikleri sahte mesajlar yoluyla WhatsApp kullanıcılarını hedef almaya başlamışlardı. Artan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek isteyen mahkeme emsal bir karara imza atarak, Türkiye’de bulunan İtalyan firmaya dava açtı.



WhatsApp üzerinden gönderilen “WhatsApp uygulamanızın süresi dolmak üzere, mutlaka yenileyiniz!” mesajlarının kaynağının Türkiye’de kurulan bir İtalyan şirket olduğunu tespit eden mahkeme, mağdurlardan gelen şikayetleri değerlendirdi. İtalyanlar tarafından açılan “Retro Medya İnteraktif Teknoloji” isimli firmanın mesajların kaynağı olduğu öğrenilirken, bilişim suçlarını kapsayan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla firmanın sahibi Cristiano Caprodossi’ye dava açıldı.



Tamindir'in haberine göre mahkemenin sonucunda nasıl bir karar alınacağına dair şimdiden bir tahmin yürütülemezken, yapılacak kovuşturma sürecinin ardından ortaya çıkacak iddianamede Caprodossi’nin neyle suçlandığının görüleceği ve firma sahibinin ceza alması durumunda diğer WhatsApp dolandırıcılarına da dava açılabileceği yorumları yapıldı.