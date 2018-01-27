WhatsApp'ta bomba değişiklik: Mesajları artık...

En popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ın bugün yeni özelliği gün yüzüne çıktı. WhatsApp'ın mesajlaşma alışkanlıklarımızı değiştirecek özelliği beta sürümü ile ortaya çıktı. WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek bir yenilik ile adından söz ettirecek.

Telefonunuza baktığınızda ekranınızda okunmamış onlarca WhatsApp mesajı görenlerden ve bu durumdan sıkılanlardansanız, bu özellik tam olarak sizin hayatınızı kolaylaştırmak için geliştirildi.

WhatsApp'ın yeni sürümünün beta versiyonunu mercek altına alan AndroidPolice, WhatsApp'ın 10 farklı bildirim seçeneği özelliğini hayata geçirmeye hazırlandığını orta çıkardı.

Kullanıcıların kişileri farklı katagorilere almalarına izin verecek olan özellik sayesinde istediğiniz mesajlara öncelik verirken istediklerinizi arka plana itebileceksiniz.

Örneğin kişi listenizdeki bir numarayı öncelikliler listesine eklediğinizde o kişiden gelen mesaj ana ekranınızda sesli bildirim olarak gözükecek. Ancak önem sırasında geriye attığınız kişilerden gelen mesajlar ana ekranınızda gözükmeyecek.