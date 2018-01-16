WhatsApp'a spam özelliği geliyor

Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, WhatsApp, reklam ya da sahte haberlerin yayılmasına neden olan spam mesajların önüne geçebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, 25’ten fazla gönderilen mesajları spam olarak algılayacak ve bu mesajı yayan kişiyi otomatik olarak engelleyecek.