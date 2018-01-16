WhatsApp'a spam özelliği geliyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, spam mesajlara karşı yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor.16 Ocak 2018 Salı 14:32
Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, WhatsApp, reklam ya da sahte haberlerin yayılmasına neden olan spam mesajların önüne geçebilmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
WhatsApp, 25’ten fazla gönderilen mesajları spam olarak algılayacak ve bu mesajı yayan kişiyi otomatik olarak engelleyecek.