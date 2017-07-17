WhatsApp’a iPhone güncellemesi

WhatsApp geçtiğimiz günlerde Android platformu için bir güncelleme yayınlamış ve her türlü dosya alışverişini mümkün hale getirmişti. Yeni güncellemeyle birlikte PDF ve Word dosyaları dahil birçok farklı dosya türünün artık WhatsApp’ta desteklendiğini belirtmiştik. Bu güncellemeyle birlikte dosya alışverişi için WhatsApp harici bir platform kullanmaya gerek kalmayacak.

İşte bu güncelleme dün akşam saatlerinde iPhone ve iPad kullanıcıları için de yayınlandı. iOS platformunda yayınlanan güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcıları artık birçok dosya türünü istediği kişiye gönderebiliyor. Bunun için tek yapmak gereken, metin kutusunun solundaki (+) işaretine dokunarak ‘belge’ butonuna tıklamak.

Diğer taraftan yine Android’e geçtiğimiz haftalarda gelen sohbet sabitleme özelliği, yeni güncellemeyle birlikte iPhone’lara da geldi. WhatsApp’ın bu özelliği, özellikle iş grupları için getirdiği tahmin ediliyor. Bu şekilde gelen son mesajları gözden kaçırmak çok daha zor olacak.

Sohbet sabitlemek için tek yapmak gereken, aşağıdaki ekran görüntüsünden de görüldüğü üzere konuşmayı sağa doğru kaydırmak. Böylece sol tarafta ortaya çıkan sabitle seçeneğine tıklayarak sohbeti en üstte sabitleyebiliyoruz. WhatsApp bu özellik ile 3 sohbeti sabitleme imkanı tanıyor.