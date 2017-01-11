WhatsApp'a 2 özellik daha geldi

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'a iki özellik birden geldi.

WhatsApp'a 2 özellik daha geldi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 15:15
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Daha önce iOS kullanıcıları için kullanıma sunulan GIF arama ve ekleme özelliği artık Android kullanıcıları için de geldi.

ANDROİD'DE DE GIF DÖNEMİ

Android için yayınlanan WhatsApp 2.17.6 beta güncellemesiyle emoji butonunu kullanarak GIF kütüphanesinden bir GIF seçerek paylaşabileceksiniz.

TEK SEFERDE 30 DOSYA GÖNDERİLECEK

GIF özelliğinin yanında WhatsApp'taki gönderilerinize tek seferde 30 dosya yükleyebileceksiniz.

Bu yeni özellikleri kullanabilmek için Whatsapp’in 2.17.6 beta sürümünü kullanmanız gerekiyor.

 
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