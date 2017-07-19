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WhatsApp, YouTube yürütme özelliği geliyor

WhatsApp'ın beta sürümünde yapılan bir keşif, popüler uygulamada video izlemenin yakında kolaylaşacağını gösteriyor. Boş durmayı sevmeyen WhatsApp, kendisine yeni özellik eklemeye devam ediyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
WhatsApp, YouTube yürütme özelliği geliyor

Geçtiğimiz günlerde dosya paylaşım yeteneklerini geliştiren ve emoji arama özelliği sunmaya başlayan sohbet uygulaması, iOS'taki beta kullanıcılarına YouTube videosu oynatma işlevi sunmaya başladı.

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Şu an WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz YouTube bağlantıları, YouTube uygulaması üzerinde çalışıyor ancak bu, yakında değişecek. Uygulamanın en son beta güncellemesinde keşfedilen bir değişiklik sayesinde YouTube bağlantıları, küçük, yüzer bir pencere içerisinde oynatılabiliyor.

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Chıp online'da yer alan haberde, sohbet üzerinde açılan bu pencere, dilerseniz tam ekran görüntülenebiliyor. Video yüzer haldeyken kullanıcı, telefonunu kullanmaya, mesajlaşmaya devam edebiliyor.

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İşlev şu an sadece iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus'ta kullanılabiliyor. Yeniliğin Android'e ve Windows'lu telefonlara gelip gelmeyeceği şimdilik bilinmiyor ancak test aşamasında olduğuna göre bu platformlara da gelmesini bekleyebiliriz.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:07
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