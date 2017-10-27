WhatsApp’ta herkesten mesaj silme özelliği artık aktif

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp için her geçen gün dikkat çeken bir yenilik duyurusu yapılıyor. Kısa bir süre önce konum takibi özelliğini kullanıma sunan şirket, şimdi de dikkat çeken bir yeniliği sundu. WhatsApp herkesten mesaj silme özelliği aktif hale getirildi. Peki bu özellik nasıl çalışacak?

Bir süredir gündemde olan ve attığınız mesajı hem kendi telefonunuzda hem de karşı taraftan silmenizi sağlayacak olan WhatsApp herkesten mesaj silme özelliği artık aktif. Bu özellik sayesinde konuşma penceresinde sildiğiniz bir içeriği karşı taraftanda da silebileceksiniz.

Bu sistem geriye dönük mesajlar yerine, yanlışlıkla atılmış mesajların geri çekilmesini sağlayacak. Android, iOS ve Windows Phone sürümleri için başlatılan bu özellik, 7 dakika süre içerisinde atılan mesajları iki taraftan da silmenizi sağlayacak.