Whatsapp üzerinden para gönderme dönemi

Mesajlaşma uygulaması platformu daha da ilgi çekici kılabilmek adına yeni güncellemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki süreçte kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliğini kullanıma sunabilir.

Zira WhatsApp söz konusu özelliği test etmeye başlamış durumda.

WhatsApp'ın bu özelliği ile kullanıcıların bu platform üzerinden arkadaşlarına para transferi yapmalarına olanak sağlanacağı belirtiliyor.