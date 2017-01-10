WhatsApp uygulaması nasıl şifrelenir?

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Son birkaç yılda uçtan uca şifreleme, metin biçimlendirme ve belge paylaşmaözelliklerinin dahil edildiği WhatsApp, henüz dahili bir şifreleme sistemine sahip değil. Yani telefonunuzun şifresini bilen herkes WhatsApp'taki görüşmelerinize, fotoğraf ve belgelerinize erişebilir.

İşte bu noktada üçüncü parti şifreleme uygulamaları devreye giriyor. Hem Androidhem de iOS cephesinde her iki uygulama mağazasında da şifrelemeyi gerçekleştirebilen yüzlerce farklı uygulama ve seçenek var. Android'deki en basit ve kullanışlı uygulamalardan biri WhatsApp Lock.

Android telefonlarda WhatsApp nasıl şifrelenir?

Eğer Android işletim sistemli telefonlarda WhatsApp'ı şifrelemek istiyorsanız buradaki bağlantı üzerinden uygulamaya erişebilirsiniz.

Şifreyi belirleyin

Mobil uygulamayı açtığınız anda karşınıza gelen ekranda şifrelemek istediğiniz uygulamayı belirleyebilirsiniz. Burada WhatsApp'ın karşısındaki simgesi "On"haline getirmeniz gerekiyor. Şifre belirledikten sonra WhatsApp uygulama simgesine tıkladığınız anda karşınıza şifre ekranı gelecek. Şifreyi girmeden WhatsApp'a erişim mümkün olmayacak.

iPhone'larda WhatsApp nasıl şifrelenir?

iOS tarafında da kilitleme ve şifreleme işlevlerini gerçekleştiren çeşitli uygulamalar mevcut. Buradaki başarılı seçeneklerden biri ise Password for WhatsApp Messages. Uygulamaya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilir; ücretsiz şekilde indirebilirsiniz.

Şifre belirleyin

İlk aşama yine şifre belirleme. Akabindeki süreçte WhatsApp'ı açtığınızda doğrudan şifre istiyor ve erişim için şifreyi mutlak suretle doğru girmeniz gerekiyor.