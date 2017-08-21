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Whatsapp, sessiz sedasız yeni özelliğini hayata geçiriyor

Son olarak 'paralı' döneme geçiş yapmaya hazırlanan Whatsapp'ta bugünden itibaren yeni bir uygulama başlattı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:58
Whatsapp, sessiz sedasız yeni özelliğini hayata geçiriyor

Arkadaşlarınızın paylaşmış olduğu fotoğraf ve videoları bilgisayardan görüntülemek için WhatsApp Web'i kullanabileceksiniz. Bu özelliğin henüz WhatsApp Web'in tarayıcı sürümünde çalıştığını, Windows ve macOS uygulamalarına desteğin gelmediğini belirtelim.

Bu arada Whatsapp'ta 'paralı' dönem başlıyor. Whatsapp'ın hayata geçirmesiyle birlikte yakında bakın ne yapacaksınız?

Geçtiğimiz günlerde fotoğraf filtreleri özelliği için düğmeye basan firmanın hedefinde bu sefer para transferi var.

Yani Whatsapp'ta arkadaşınızla konuşurken artık para gönderip alabileceksiniz. Bunun için banka hesaplarınızın Whatsapp'a entegre olması yeterli.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:58
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