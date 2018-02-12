WhatsApp kullanıcılarına bir yenilik daha müjdeledi

WhatsApp, bir süredir beta kullanıcıları ile test ettiği yeni bir özelliği daha kararlı sürümüne yayınladığı güncelleme ile tüm kullanıcılarına sundu.

WhatsApp 2.18.22 güncellemesi ile gelen özellik sayesinde artık görüntülü aramalar ile sesli aramalar arasında geçiş imkanı bulunuyor. Bu sayede herhangi bir kişi ile farklı bir türde görüşme gerçekleştirmek için aramayı sonlandırmasına gerek kalmıyor.