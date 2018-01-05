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WhatsApp kullananlar dikkat! Artık bu özellik yok

Geliştirici ekip, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp üstünde değişiklikler yapmaya devam ediyor.

05 Ocak 2018 Cuma 14:43
WhatsApp kullananlar dikkat! Artık bu özellik yok

WhatsApp, Facebook bünyesine katıldıktan sonra daha fazla değişmeye başladı. Geliştirici ekip, WhatsApp'ta başka bir değişikliğe daha imza attı.

WhatsApp'ın Android beta sürümü için bir güncelleme yayınlandı.

Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları belirtilirken, yıllardır kullanılan 'tüm kişileri göster' özelliği kaldırıldı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:43
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