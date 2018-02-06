WhatsApp emojinin yerini alacak özellik hazırlıyor

1 milyarın üzerinden aktif kullanıcı sayısına sahip mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni özellikleri her geçen gün eklemeye devam ediyor. SMS’in devrini bitiren platformu bu seferki atılı ile emojilerden sıkılan kullanıcıları sevindirmeyi planlıyor.

Yeni beta sürümünde ortaya çıkan özellik kullanıma sunulduğunda kullanıcılar emojilerin yerine sticker (çıkartma) kullanmaya başlayacak. Henüz test edilen özellik yayınlandığında ilk seferde 6 adet sticker bulunacak.

Ücretsiz kullanıma sunulması beklenen bu stickerlar, daha eğlenceli bir mesajlaşma imkanı sunacak. Ayrıca kullanıcılar sunmak istediği ifadeleri mesajlaştığı kişilere emojilerden daha iyi yansıtma imkanına sahip olacak.

Söz konusu özellik test aşamasında olduğu için ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor. Sunulacak sticker paketlerinin ise kullanıcı tarafından nasıl bir fark yaratacağı ise merakla bekleniyor.