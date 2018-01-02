Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

WhatsApp desteğini kesti milyonlarca kullanıcı isyan etti

Yeni yıldan itibaren WhatsApp bazı telefon ve işletim sistemlerinden desteğini kesti. Milyonlarca kullanıcı bu duruma isyan etti.

02 Ocak 2018 Salı 10:40
WhatsApp desteğini kesti milyonlarca kullanıcı isyan etti

Yenilenen teknoloji ile WhatsApp'da güncellemelerine devam ediyor. Eski sürüm cep telefonları WhatsApp'ın yeni bazı özelliklerini güncellerken sorun yaşıyordu. Donanımları yetersiz olan telefonlar için Whatsapp, desteğini çekeceğini açıkladı ve önce 30 Haziran 2017 olarak verdiği tarihi daha sonra 31 aralık 2017 olarak değiştirmişti.

WHATSAPP KULLANAMAYAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

WhatsApp'in resmi bloğundan yapılan açıklamada artık bazı Android, IOS, Windows, BBOS ve Symbian işletim sistemini kullanan cihazların 30 Haziran itibariyle WhatsApp'ı kullanamayacağı duyurulmuştu.

Bu cihazlara güncelleme desteği 2016'nın bitimiyle zaten sona ermişti. Ancak daha sonra WhatsApp süreyi uzatarak 30 Haziran 2017'ye çekmişti. Whatsapp yeni aldığı kararla üç model için bir kez daha ertelemeye gitti. Buna göre Nokia S40, BlackBerry OS ve BlackBerry 10 için verilen destek tarihi 31 Aralık 2017'de sona erdi.

Öte yandan aşağıdaki modeller ise 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle WhatsApp kullanamıyor:

Nokia Symbian S60

Nokia S40 (Bazı kaynaklarda desteğin 31 Aralık 2018'e kadar uzatıldığı ifade ediliyor)

Android 2.1

Android 2.2

Windows Phone 7.+1

iPhone 3GS (iOS 6)

WhatsApp bu telefonları ya da işletim sistemlerine sahip kullanıcılarına eğer güncellenebiliyorsa işletim sistemini güncellemelerini ya da cihazlarını yeni modellerle değiştirmelerini tavsiye etti. Açıklamada bu kararı alırken çok zorlandıklarını da belirten WhatsApp yetkilileri üst işletim sistemleriyle kullanıcıların WhatsApp'ten tam olarak faydalanabileceklerini hatırlattı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:40
  1. Whatsapp
  2. telefon
  3. mobil
  4. sürüm
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den flaş İran açıklaması: İzliyoruz
    1. İngiltere'den flaş İran açıklaması:..
    2. Rakam açıklandı! Cumhuriyet tarihinin..
    3. WhatsApp desteğini kesti milyonlarca..
    4. Konya'da bir mobilyacıda başlayan..
    5. Hükümetten 110 bin yeni memur müjdesi
    6. Babel rekor ücretle veda ediyor!
    7. Cezaevinde dehşet! Başını kestiler…
    8. Yeni yıla elleri tetikte girdiler
    9. Üç haftada 1 milyar dolar hasılat elde..
    10. Ve Türk Hava Yolları taşınıyor...
    11. Yeni yıla da rekorlar başladı
    12. Bulduğu içi altın dolu çantayı polise..
    13. Milyonların zam heyecanı! Yarın...
    14. Bahreyn'den İran'daki vatandaşlarına..
    15. Uzaya 'Adana' kebap yolladılar
    16. Çınar'a Süper Lig'den sürpriz talip!
    17. İstanbul'da zam şampiyonu yaş üzüm
    18. Otomobil fiyatları en az 3 bin lira..
    19. Altın fiyatları yeni yıla yükselişle..
    20. Apple dünya devine talip oldu
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
    Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'
    'Emniyette 'Masonlar' çok güçlü'