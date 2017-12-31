WhatsApp çöktü mü?

Dünyanın birçok noktasındaki kullanıcılar, WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşadığını sosyal medya siteleri aracılığıyla paylaşıyor. Türkiye'de de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

Aynı zamanda WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

BTK BAŞKANI ÖMER FATİH SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabı üzerinden WhatsApp'ın çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA YAPILMADI!

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yaklaşık 1 milyar aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta yaşanan bağlantı sorununun Avrupa sunucularından kaynaklandığı görüntüleniyor.