Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

WhatsApp çöktü! BTK'dan açıklama geldi!

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dünya çapında bağlantı sorunu yaşanıyor. BTK, konuyla ilgili açıklama yaptı.

31 Aralık 2017 Pazar 22:32
WhatsApp çöktü! BTK'dan açıklama geldi!

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bir süre erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Kullanıcılar bu sorununu popüler mikroblog sitesi olan Twitter'dan dile getirdi. Sorunun dünya çapında olduğu ve milyonlarca insanın bağlantı sorunu yaşadığı ifade edildi.

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 22:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ah Hasan abi ah! Sen gittin ya boş buldular meydanı
    1. Ah Hasan abi ah! Sen gittin ya boş..
    2. Laikçilerin yılbaşı kutlamasında taciz..
    3. İran'dan Trump'a çok sert tepki!
    4. WhatsApp çöktü mü?
    5. WhatsApp çöktü! BTK'dan açıklama geldi!
    6. Yılbaşı fırsatçılarına jandarma baskını
    7. ABD'de polise saldırı: Ölü ve..
    8. Yeni yılda artık satılmayacak
    9. Başbakan Yıldırım Kato'daki Mehmetçikler
    10. Diyanet'ten 9500 personel alımı duyurusu
    11. Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret
    12. İşte 2017'de en çok tercih edilen..
    13. Mekke'nin Fethi programına yoğun ilgi
    14. BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    15. "İsrail diye bir devlet yok"
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl..
    17. Gabar Kartallarından komando antlı..
    18. Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince...
    19. AK-47 (Kalaşnikof) nasıl çalışır?
    20. Gurbetçi genç Almanya'daki asgari..
    Cem Uzan'a büyük şok! Hesabındaki 80 milyon TL...
    Cem Uzan'a büyük şok! Hesabındaki 80 milyon TL...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda olmasaydı...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli yanımda olmasaydı...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Ülke karıştı! Güvenlik tamamen orduya geçti...
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
    Dünyada tecavüzün en çok yaşandığı ülke
    Dünyada tecavüzün en çok yaşandığı ülke

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    Birbirlerine düştüler! ABD araya girdi
    Birbirlerine düştüler! ABD araya girdi
    Meral Akşener hakkında bomba yorum
    Meral Akşener hakkında bomba yorum