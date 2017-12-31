WhatsApp çöktü! BTK'dan açıklama geldi!

Dünyaca ünlü popüler mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta bir süre erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Kullanıcılar bu sorununu popüler mikroblog sitesi olan Twitter'dan dile getirdi. Sorunun dünya çapında olduğu ve milyonlarca insanın bağlantı sorunu yaşadığı ifade edildi.

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan WhatsApp'la ilgili yapılan açıklamada, "Küresel boyutta bir teknik arıza olduğu raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte" ifadeleri kullanıldı.