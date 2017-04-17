WhatsApp bunu da yapacak!

Windows Phone ya da windows 10 Mobile kullanıcıları, WhatsApp'ın beta sürümünde oldukça önemli bir özelliğe kavuştu. Görünüşe göre WhatsApp, artık telefon numaranızı değiştirdiğinizde listenizdeki kullanıcılara haber verebilmenizi sağlayacak.

Öncelikle WhatsApp'ın telefon numaranıza bağlı olması nedeniyle, yeni bir telefon numarası kullanmaya başladığınız anda yaşanan çileyi tahmin etmek güç değil. Fakat bu yeni özellik sayesinde WhatsApp uygulamasının otomatik olarak listenizdeki kişileri uyarmasını sağlayabileceksiniz.



Tabii bu özellik, istenmeyen kişilere yeni numaranın gönderilmesinin de önüne geçmek için çeşitli önlemler almış durumda. Eğer WhatsApp'ın yeni özelliğini aktif ederseniz, karşınıza üç yeni seçenek çıkacak ve bu seçeneklerden ilki tüm listenize yeni numaranızın gönderilmesi olacak.



shiftdelete'in haberine göre ikinci seçenek ise yalnızca konuşma penceresine sahip olduğunuz kişilere gönderilmesi. Tabii o sıralarda görüşmediğiniz fakat yeni numaranıza erişmesini istediğiniz kişiler varsa, kendilerine bir mesaj atmanız oldukça mantıklı bir seçenek olacaktır.

Son seçeneğiniz ise hiçbir şekilde başkalarına numaranızın gönderilmemesi. Bu da telefon listesindeki kişilerden kurtulmak isteyenler için ideal gibi görünüyor.



Bu özellik şimdilik yalnızca Windows Phone ya da Windows 10 Mobile kullanıcıları için hazırlanıyor gibi görünse de, bir süre sonra Android ve iOS işletim sistemleri için de kullanıcılara sunulacağını düşünüyoruz.