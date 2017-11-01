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Whatsapp bir yıldır beklenen özelliği sonunda kullanıma sundu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp atılan mesajın geri alınmasına imkan veren özelliği dün gece yayınladığı güncelleme ile kullanıma sundu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
Whatsapp bir yıldır beklenen özelliği sonunda kullanıma sundu

Milyonlarca WhatsApp kullanıcısının platforma entegre olması için gün saydığı özellik kuşkusuz mesajların silinebilmesi.

SONUNDA GELDİ

Bugüne kadar bu konu ile ilgili haberler ile karşınıza çıkmıştık. Tam bir yıldır beklenen özellik sonunda WhatApp'a geldi.

WhatsApp kullanıcılarının uzun süreden beri beklediği mesaj silme özelliği dün gece yayınlanan güncelleme ile Android ve İOS kullanıcılarına sunuldu.

MESAJLAR TAMAMEN YOK EDİLECEK

Geçtiğimiz aylarda beta sürümünde görülen bu özellik silinen mesajlar yalnızca bizim telefonumuzda kaldırıyordu.

Yeni özellik sayesinde artık iletiyi alan kişilerin mesajları da silinecek. Mesajları tamamen yok etmek için gönderdikten sonra 7 dakika içinde mesajı herkesten silmeniz gerekiyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 15:25
  1. WhatsApp
  2. mesaj silme özelliği
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