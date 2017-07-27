WhatsApp 1 milyarı aştı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün büyümeye devam ediyor. Henüz geçen aylarda aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar olarak açıklanan WhatsApp, paylaştığı son verilerle yeni bir rekor daha kırdı.

WhatsApp, yeni paylaştığı verilere göre günlük aktif kullanıcı sayısının 1 milyar olduğunu duyurdu. Bu da tam 1 milyar kişinin her gün aktif bir şekilde WhatsApp’a girdiği anlama geliyor. Uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise tam 1.3 milyar.

Yukarıdaki infografikte de görüldüğü üzere WhatsApp’ın şaşırtıcı istatistiği şu şekilde:

Günlük kullanıcı sayısı: 1 milyar

Aylık kullanıcı sayısı: 1.3 milyar

Günlük gönderilen mesaj sayısı: 55 milyar

Günlük gönderilen fotoğraf sayısı: 4.5 milyar

Günlük gönderilen video sayısı: 1 milyar



Kaynak: Yenişafak