WhatsApp 1 milyarı aştı
Facebook'un 19 milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp yeni bir rekor kırdı. WhatsApp'ın paylaştığı son verilere göre, tam 1 milyar kişinin her gün aktif bir şekilde WhatsApp kullandığı ortaya çıktı. İşte o veriler...27 Temmuz 2017 Perşembe 17:25
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün büyümeye devam ediyor. Henüz geçen aylarda aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar olarak açıklanan WhatsApp, paylaştığı son verilerle yeni bir rekor daha kırdı.
WhatsApp, yeni paylaştığı verilere göre günlük aktif kullanıcı sayısının 1 milyar olduğunu duyurdu. Bu da tam 1 milyar kişinin her gün aktif bir şekilde WhatsApp’a girdiği anlama geliyor. Uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise tam 1.3 milyar.
Yukarıdaki infografikte de görüldüğü üzere WhatsApp’ın şaşırtıcı istatistiği şu şekilde:
- Günlük kullanıcı sayısı: 1 milyar
- Aylık kullanıcı sayısı: 1.3 milyar
- Günlük gönderilen mesaj sayısı: 55 milyar
- Günlük gönderilen fotoğraf sayısı: 4.5 milyar
- Günlük gönderilen video sayısı: 1 milyar
Kaynak: Yenişafak