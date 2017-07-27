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WhatsApp 1 milyarı aştı

Facebook'un 19 milyar dolar karşılığında satın aldığı WhatsApp yeni bir rekor kırdı. WhatsApp'ın paylaştığı son verilere göre, tam 1 milyar kişinin her gün aktif bir şekilde WhatsApp kullandığı ortaya çıktı. İşte o veriler...

27 Temmuz 2017 Perşembe 17:25
WhatsApp 1 milyarı aştı

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp her geçen gün büyümeye devam ediyor. Henüz geçen aylarda aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyar olarak açıklanan WhatsApp, paylaştığı son verilerle yeni bir rekor daha kırdı.

WhatsApp, yeni paylaştığı verilere göre günlük aktif kullanıcı sayısının 1 milyar olduğunu duyurdu. Bu da tam 1 milyar kişinin her gün aktif bir şekilde WhatsApp’a girdiği anlama geliyor. Uygulamanın aylık aktif kullanıcı sayısı ise tam 1.3 milyar.

Yukarıdaki infografikte de görüldüğü üzere WhatsApp’ın şaşırtıcı istatistiği şu şekilde:

  • Günlük kullanıcı sayısı: 1 milyar
  • Aylık kullanıcı sayısı: 1.3 milyar
  • Günlük gönderilen mesaj sayısı: 55 milyar
  • Günlük gönderilen fotoğraf sayısı: 4.5 milyar
  • Günlük gönderilen video sayısı: 1 milyar

Kaynak: Yenişafak

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 17:25
  1. Facebook
  2. WhatsApp
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