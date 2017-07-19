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West Ham United, kaleci Joe Hart'ı kiraladı

Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, 30 yaşındaki kaleciyi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:18
West Ham United, kaleci Joe Hart'ı kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, İngiliz kaleci Hart'ı kiralık olarak transfer etti.

Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yönetimindeki West Ham United, kariyerini İtalya'da sürdüren 30 yaşındaki İngiliz kaleci Hart'ı bir yıllığına kiraladığını internet sitesinden duyurdu.

İngiltere Milli Takımı ve Manchester City'nin kalesini koruyan Hart, İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'nın kendisini Manchester ekibinde istememesi üzerine geçen sezon İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino'ya kiralanmıştı.

 

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:18
  1. İngiltere
  2. Manchester
  3. Manchester City
  4. İtalya
  5. Pep Guardiola
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