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West Ham Javier Hernandez'in peşinde

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Meksikalı forvet oyuncusu Javier Hernandez'i transfer etmeye çok yakın.

04 Temmuz 2017 Salı 15:04
West Ham Javier Hernandez'in peşinde

Almanya Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen forması giyen 'Chicharito' lakaplı Javier Hernandez, İngiltere'ye transfer oluyor.

Beşiktaş'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Meksikalı forvet oyuncusu, ESPN'de yer alan habere göre West Ham United'la imzalamaya çok yakın.

İngiliz ekibinin 29 yaşındaki forvet için 13 milyon euro ödeme yapacağı iddia edildi.

Chicharito, West Ham'a transfer olması halinde 2 yıl aradan sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:04
  1. İngiltere
  2. Beşiktaş
  3. Almanya
  4. Meksika
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