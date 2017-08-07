Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Wesley Sneijder'in yeni ücreti şok etti

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder, Nice ile anlaşmaya vardı. Ligue 1 ekibi anlaşmayı Twitter hesabından resmen açıkladı. Hollandalı yıldızın Fransız kulübünden alacağı ücret ise şaşkınlık yarattı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 01:01
Wesley Sneijder'in yeni ücreti şok etti

Galatasaray ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Wesley SneijderFransa'nın Nice ekibi ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu Nice şehrine vardı ve havaalanında taraftarlar kendisini coşkulu bir şekilde karşıladı. Ligue 1 ekibi anlaşmayı Twitter hesabından resmen açıkladı.

Hollandalı yıldız oyuncunun, Nice kulübünün yaptığı 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtilirken, Sneijderyarın sağlık kontrolünden geçecek.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Hollandalı yıldızın yeni kulübünden alacağı maaşın 1.8 milyon euro olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 01:01
  1. Sneijder
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Demirkol: Sahaya bıçak atılıyor devam ediyorsun!
    1. Mehmet Demirkol: Sahaya bıçak atılıyor..
    2. Belediyenin kapısına bakın ne yazıldı
    3. Süper Kupa finalinin faturası ağır..
    4. Wesley Sneijder'in yeni ücreti şok etti
    5. Gelinciğin tavşan avı
    6. Davetsiz misafir dedikleri bu olsa gerek
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. Akıl almaz trafik kazası
    9. Darbe girişimine ilişkin ordu..
    10. Çin’den gövde gösterisi… Yeni Balistik..
    11. Süper kupa Konyaspor'un!
    12. Rusya: Bu kabul edilemez!
    13. Aracıyla denize uçan şahıs iki gün..
    14. Perinçek: Adalet yürüyüşü, PKK'yla kol..
    15. Düğünde maganda kurşunu can aldı: 1..
    16. Irak Dışişleri Bakanı el-Caferi:..
    17. Tam zamanlı 'ayı nöbeti!'
    18. Alvardo Negredo'dan Konyaspor maçı..
    19. Süper Kupada tartışmalı pozisyon
    20. 'Normal mahkemelerde yargılanmam doğru..
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Çöküyorlar! İslam ülkelerine kritik uyarı...
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Terör örgütü PKK'dan ortalığı karıştıracak hareket!
    Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!
    Sabiha Gökçen savaş alanına döndü: 5 yaralı!
    Bu nasıl araba! 2 genç öldü...
    Bu nasıl araba! 2 genç öldü...