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Wesley Sneijder'in yeni takımı resmen açıklandı

Fransa ekibi Nice, Galatasaray'dan ayrılan Sneijder'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:30
Wesley Sneijder'in yeni takımı resmen açıklandı

Nice Kulübünden yapılan açıklamada, daha önce anlaşmaya varılan 33 yaşındaki Sneijder'in sağlık kontrolünden geçtiği ve resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi. Sneijder'in Nice'te 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Açıklamada sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi. Fransa basınında, Sneijder'in 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı öne sürüldü.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.

Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 17:30
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