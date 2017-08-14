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Wesley Sneijder'e şok! Soruşturma başlatıldı

Ibiza Belediyesi kendisine gelen şikayeti değerlendirdi, Sneijder'in restoranında ruhsatsız bölümler bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:10
Wesley Sneijder'e şok! Soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan aldığı maaşın epey altında bir rakama razı olarak Fransa'nın Nice takımına transfer olan Wesley Sneijder, özel işiyle ilgili de can sıkıcı bir gelişmeyle yüz yüze kaldı.

Eşi Yolanthe Cabau ile birlikte bu yaz başında Ibiza Adası'nda bir restoran açan Hollandalı futbolcunun XaXa isimli mekanıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Binada yapılan tadilatta izin verilenin dışında daha büyük bir genişletme çalışması yapıldığı, ruhsatsız bölümler bulunduğu iddia edildi.

Ruhsatsız olma durumuyla ilgili belediyeye şikayette bulunulduğu, bunun üzerine inceleme başlatıldığı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:10
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