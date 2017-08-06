Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.

06 Ağustos 2017 Pazar 21:30
Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Nice, Hollandalı orta saha oyuncusu Wesley Sneijder ile anlaştıklarını açıkladı.

Nice Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 2016-17 sezonu sonrası Galatasaray ile sözleşmesini karşılıklı fesheden Sneijder, Fransız ekibiyle el sıkıştı. 33 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrolünün ardından kendisini Nice'e bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Galatasaray'a 2013 yılının ocak ayında İtalya'nın Inter takımından transfer edilen Sneijder, sarı-kırmızılı takımla 2 lig, üçer Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 8 kupa sevinci yaşamıştı.

Daha önce Ajax ve Real Madrid kulüplerinde de oynayan Sneijder, 131 maçla Hollanda Milli Takımı formasını en fazla giyen futbolcu unvanını taşıyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 21:30
  1. Fransa
  2. Futbol
  3. Nice
  4. Wesley Sneijder
  5. Anadolu Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD askeri uçağı düştü…
    1. ABD askeri uçağı düştü…
    2. TSK'da kurmaylık sistemi değişti
    3. Tadilat sesine kızan kadın bakın ne..
    4. Afrika Ulusal Kongresi İsrail heyeti..
    5. Wesley Sneijder, Nice ile anlaştı
    6. Beşiktaş satrançta Türkiye şampiyonu..
    7. İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4..
    8. Yeni model balistik füzeyi duyurdular
    9. Bursa'da tadilat sesine kızdı evini..
    10. İran'da askeri birlikte ateş açıldı: 4..
    11. Süper Kupa'da istenmeyen görüntü!
    12. Paris'te bıçaklı saldırı korkusu!
    13. Muhteşem Kur'an tilaveti yapan Mehmetçik
    14. Ağaçkakanın yuvasına yılan girerse....
    15. Şehit Özel Harekat Polisi Erhan Konuk..
    16. Antalya'da feci kaza! 12 Yaralı
    17. Diyarbakır'da terör saldırısı: 3..
    18. Süper Kupa maçının kadroları açıklandı
    19. Nijerya'da kiliseye saldırı: 8 ölü, 18..
    20. Suriye'deki gözlemci BM'ye ateş püskürdü
    Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin Kılıçdaroğlu'na...
    Gökçek'ten bomba iddia: Söyleyin Kılıçdaroğlu'na...
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Sıcak hava dalgası 'Şeytan' Türkiye'ye geliyor!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Atın bu kadını vatandaşlıktan!
    Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...
    Askerler savcılığı kuşattı! Hesaplaşma...