Wesley Sneijder için sürpriz gelişme!

Galatasaray'da sözleşmesinin bitimine bir yıl kala kontratı feshedilerek serbest kalan Sneijder'ın yeni takımı belli oluyor.



Voetbal International'da yer alan habere göre, adı uzun süredir LA Galaxy ile anılan ancak 2018 Dünya Kupası öncesi kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Sneijder için oyuncunun menajeri Guido Albers, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile görüşmek üzere Fransa'ya gitti.



Voetbal International'da yer alan habere göre, adı uzun süredir LA Galaxy ile anılan ancak 2018 Dünya Kupası öncesi kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Sneijder için oyuncunun menajeri Guido Albers, Ligue 1 ekiplerinden Nice ile görüşmek üzere Fransa'ya gitti.