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Werder Bremen, Nouri ile yolları ayırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen, teknik direktör Alexander Nouri ile yollarını ayrıldı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:35
Werder Bremen, Nouri ile yolları ayırdı

Alman kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Nouri ve antrenör Markus Feldhoff’un görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada yeşil-beyazlı ekibin, Eintracht Frankfurt ile 3 Kasım Cuma günü oynayacağı karşılaşmaya 23 yaş altı takımının teknik direktörü Florian Kohfeldt tarafından hazırlanacağı ifade edildi.

Bundesliga’da bu sezon galibiyeti bulunmayan Werder Bremen, 5 puanla 17. sırada yer alıyor.

Nouri, 18 Eylül 2016 tarihinde Viktor Skripnik’in görevine son verilmesinin ardından Werder Bremen takımının başına getirilmişti.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:35
  1. Eintracht Frankfurt
  2. Markus Feldhoff
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