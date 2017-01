Web site nasıl kurulur?

Her zaman sizi sanal ortamda temsil edecek detayların yer alacağı, yapacağınız iş veya vereceğiniz hizmetle alakalı konuların yer verileceği web site kurulumu, herkesin merak ettiği ve aslında zor olmayan bir işlemle tamamlanabilmektedir. Site nasıl kurulur, Nasıl web sitesi açarım? gibi soruların cevaplarını makalemizin devamında bulabilirsiniz. Özellikle son dönemlerde yaygınlaşmış olan WordPress (WP) blog sistemi sayesinde, daha basit bir hal almaktadır. Ücretsiz olarak sunulması ve kişiselleştirilebilmesi kolay, açık kaynaklı olmasıyla ilgileri üzerine çekmekte ve web site kurmak isteyenleri cezp etmektedir. Yeni bir web sitesi kurmak için, temel olarak 2 hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan birincisi hosting (barınma alanı), ikincisi ise alan adı (domain),’dir. Web site kurulumu için ilk olarak; alan adı sağlayan bir firmadan, sitenizin sahip olacağı ismi, yani domain hizmetini almanız gerekmektedir. Bilinen birçok büyük firma ve popüler olmayan firmalardan domain temin edebilirsiniz. Alan adınız, .com, .net, .org, .com.tr, web.tr gibi uzantılara sahip olacaktır. Bunları, ilk alımda seçeceğiniz ve bir daha değiştirme şansınız olmadığı için, doğru ve emin olduktan sonra satın almanız gerekecektir. İhtiyacınızı ve yapacağınız işlere göre bir uzantı seçmeniz, gelişmeniz için önemlidir. Alan adını aldıktan sonra; hosting kiralamanız gerekecektir. Hosting için, tek site kurmayı ve barındırmayı düşünenlere sunulan web hosting hizmeti, uygun fiyat ve yeterli hizmet sunmasıyla tercih edilebilir. Bazı firmalar, alan adı ve hostingi aynı paket içinde sunarken; bazen farklı firmalardan satın almak zorunda kalabilirsiniz. Gelin bu hizmetleri biraz detaylı inceleyelim; Hosting nedir sorusunun cevabını ; internet sitesini kurmak için gerekli olan dosyaların barınacağı, aynı zamanda; site içerisinde yer alacak olan tüm dosyaların yer alacağı depolama; 24 saat açık kalması için bağlantı ve erişim fırsatı sunacak bir sunucu olarak verebiliriz. Kişisel bilgisayarlarınız bu iş için uygun değildir. Gerek internet hızınız, gerek alanın yetersizliği, gerekse; sürekli açık kalma ihtiyacını karşılayamayacağı için, uygun olmadığını söylemeliyiz. Bunun için, herhangi bir hosting şirketinden makine veya web hosting alanı kiralamanız gerekecektir. Web site kurulumu için temel olan bu hizmet olmazsa, web site kurmanızın imkanı yoktur. Alan adı seçimi yaparken, her zaman kısa ve akılda kalıcı kelimeler seçilmelidir. İnternet sitenize giriş için kullanılacak ad’a alan adı denilmektedir. Buna örnek olarak; http://eniyiyabancihosting.com adresini verebiliriz. Buradaki ‘’ eniyiyabancihosting’’ şirketin alan adı olarak gösterilmektedir. İki hizmeti de satın aldıktan sonra; geriye kurulum işlemleri kalmaktadır. Site nasıl kurulur sorusunun cevabının belkide en zor kısmına geldik diyebiliriz. İlk olarak, alan adı aldığınız firmadan kullanıcı adınızla giriş yaparak; NameServer (NS) yönlendirmesi yapmanız gerekecektir. Bunun için, hosting firmanızın büyük ihtimalle mail yoluyla sizlere ileteceği bilgileri kullanabilirsiniz. NameServer adreslerini mail adresinden aldıktan sonra, alan adı hizmetini aldığınız firmanın internet sitesinden yönlendirme yapabilirsiniz. 24 saat için NS’lerin oturması beklenmektedir. Ücretsiz olarak WordPress dosyalarını bilgisayarınıza indirip, hazır beklemesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra, hosting şirketinin sizlere verdiği bilgileri kullanarak, FileZilla’dan sitenizin kurulumunu yapacağınız alanına erişebilirsiniz. Hosting nedir başlıklı paragrafı bir daha okumanızı bu aşamada tavsiye ederim. WordPress kurulumunu ve dosya aktarımını yaparak, kendi WP-Admin kullanıcı adınızı ve şifrenizi de belirlemeniz gerekecektir. Bu aşamaları tamamladıktan sonra, işlemlerinize site üzeirnden devam edeceksiniz. Aşağıdaki videoyu izleyerek sizde site nasıl kurulur öğrenebilirsiniz. Admin paneline giriş yaparak, temanızı düzenlemek ve sitenizle ilgili tüm işlemleri yapmak için adım atabilirsiniz. Daha sonrası, sizin zevkinize ve isteklerinize kalmıştır. İnternet siteniz artık aktif olup; gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra, isteklerinize göre düzenleme ve kullanıma devam edebilirsiniz.