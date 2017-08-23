Wayne Rooney'den şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

31 yaşındaki futbolcu, yaptığı yazılı açıklamada, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate'in kendisini yeniden milli takımda görmek istemesi nedeniyle çok mutlu olduğunu ancak uzun ve zor bir sürecin ardından emeklilik kararını Southgate'e ilettiğini bildirdi.

Açıklamada, kararını Everton Teknik Direktörü Ronald Koeman ve ailesiyle tartıştıktan sonra aldığını belirten Rooney, İngiltere Milli Takımı'nın formasıyla mücadele etmenin her zaman çok özel olduğunu kaydetti.

Büyükannesinin İrlandalı olması nedeniyle 16 yaşında kendisine sunulan İrlanda Milli Takımı'nda oynama teklifini "kendisini tamamen İngiliz" hissettiği gerekçesiyle reddeden Rooney, ilk kez 17 yaşında giyme şansı yakaladığı milli formayla 53 gol atarak bu alanda da 49 golle rekoru elinde tutan Bobby Charlton'ı geride bıraktı.

2004 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Makedonya'ya 17 yaşındaki attığı golle milli takım tarihinin en genç gol atan futbolcusu olan Rooney, kariyerinde 3 şampiyonada mücadele etti. 2004 ve 2012 yıllarında çeyrek final gören İngiliz oyuncu, geçen yıl turnuvaya ikinci turda veda ederken, 2008 yılında ise İngiltere eleme grubundan çıkamadı.

119 kezle İngiltere Milli Takımı'nın formasını en fazla giyen ikinci futbolcu olan Rooney, 2010 Dünya Kupası'nın düzenlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 16 turunda Almanya'ya 4-1 yenilmeleriyle turnuvaya veda ederken, Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası'nda ise D Grubu'nda hiç galibiyet alamadan eve döndü.