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Wayne Rooney Everton'a geri döndü

Everton, Manchester United'dan ayrılan Wayne Rooney ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

09 Temmuz 2017 Pazar 16:40
Wayne Rooney Everton'a geri döndü

2002 yılında A takım forması giymeye başladığı Everton'la iki sezon gösterdiği müthiş performansın ardından Manchester United'a giden Rooney, kariyerinin son yıllarında 'evine' geri döndü.

Everton ekibi, İngiltere futbolunun efsanevi ismi Wayne Rooney ile 2 yıllık sözleşme yaptıklarını duyurdu.

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton Rooney'in transferine özel bir klip hazırladı.

  • 31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl boyunca formasını giydiği Manchester United'la 5 Premier Lig, 1 FA Cup, 3 Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu tattı.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 16:40
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  3. Rooney
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