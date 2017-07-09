Wayne Rooney Everton'a geri döndü
Everton, Manchester United'dan ayrılan Wayne Rooney ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.09 Temmuz 2017 Pazar 16:40
2002 yılında A takım forması giymeye başladığı Everton'la iki sezon gösterdiği müthiş performansın ardından Manchester United'a giden Rooney, kariyerinin son yıllarında 'evine' geri döndü.
Everton ekibi, İngiltere futbolunun efsanevi ismi Wayne Rooney ile 2 yıllık sözleşme yaptıklarını duyurdu.
İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Everton Rooney'in transferine özel bir klip hazırladı.
- 31 yaşındaki oyuncu, 13 yıl boyunca formasını giydiği Manchester United'la 5 Premier Lig, 1 FA Cup, 3 Lig Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu tattı.