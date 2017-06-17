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Washington Emniyet Müdüründen küstah açıklama!

Washington Emniyet Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında Türk korumalarının Türk Büyükelçiliği önünde 'barışçıl gösteri' düzenleyen protestoculara saldırdıklarının' tespit edildiğini açıkladı. Ayrıca haddini aşan Emniyet Müdürü "Erdoğan'ın gözaltına alınmasını gerektirecek kanıta sahip değiliz" dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:03
Washington Emniyet Müdüründen küstah açıklama!

Washington DC Polis Şefi Peter Newsham ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Büyükelçilik önünde çıkan kavgaya dair açıklama yaptı.

'ABD'YE GELİRLERSE TUTUKLANACAKLAR'

Newsham, şunları kaydetti: "Türk korumaların barışçıl gösteri yapanlara saldırdığını keşfettik. Olaya karıştığı tespit edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkardık. 2'si Kanada, 2'si ABD geri kalanlar Türk vatandaşı. Erdoğan'ın korumaları ABD'ye geri gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kesin bir karardır."

'ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ TUTUKLANDI'

Newsham, şöyle devam etti: "28 yıllık polislik kariyerimde Erdoğan'ın korumalarının yaptığı gibi bir saldırı görmedim. Şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Olaya karışan diğer Türk güvenlik görevlileri hakkında yakalama emri çıkarıldı. Hala kimliği tespit edilememiş, olaya karışmış kişiler de var. Amerika ve özellikle Washington'da bizler barışçıl gösteri hakkına saygı duyuyor ve koruyoruz. Bu kişiler eğer ABD'ye gelirlerse tutuklanacaklar."

'ERDOĞAN'IN GÖZALTINA ALINMASINI GEREKTİRECEK KANITA SAHİP DEĞİLİZ'

Newsham şöyle devam etti: "Kimliğini tespit edemediğimiz kişilerin fotoğraf ve görüntülerini bugün yayınlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözaltına alınmasını gerekterecek herhangi bir kanıta sahip değiliz."

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:03
  1. ABD
  2. erdoğan
  3. korumalar
  4. terör örgütü
  • VatanseverVatansever14 sa önce
    Bu beyinsiz emniyet müdürüymüş ha. Bide açıklama yapmış haddini bilmez ukala göz altına alaçakmışta kanıt yokmuşta.sen kimsin Cumhurbaşkanımızıtutuklayacan mal beyinsiz. Bi kere diplomatik dokunulmazlık tan haberi yok galiba bu cahilin. Ayrıca sen kımsin ki palavracı. Senin ağababaların bile yapamaz bunu.Haddini bill hadiinii.sen türkiyenin Cumhbaşkanımızın adını ağzına bile alamassın
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