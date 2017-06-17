Washington Emniyet Müdüründen küstah açıklama!

Washington DC Polis Şefi Peter Newsham ve Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Büyükelçilik önünde çıkan kavgaya dair açıklama yaptı.

'ABD'YE GELİRLERSE TUTUKLANACAKLAR'

Newsham, şunları kaydetti: "Türk korumaların barışçıl gösteri yapanlara saldırdığını keşfettik. Olaya karıştığı tespit edilen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkardık. 2'si Kanada, 2'si ABD geri kalanlar Türk vatandaşı. Erdoğan'ın korumaları ABD'ye geri gelirlerse tutuklanacaklar. Bu kesin bir karardır."

'ŞU ANA KADAR 2 KİŞİ TUTUKLANDI'

Newsham, şöyle devam etti: "28 yıllık polislik kariyerimde Erdoğan'ın korumalarının yaptığı gibi bir saldırı görmedim. Şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Olaya karışan diğer Türk güvenlik görevlileri hakkında yakalama emri çıkarıldı. Hala kimliği tespit edilememiş, olaya karışmış kişiler de var. Amerika ve özellikle Washington'da bizler barışçıl gösteri hakkına saygı duyuyor ve koruyoruz. Bu kişiler eğer ABD'ye gelirlerse tutuklanacaklar."

'ERDOĞAN'IN GÖZALTINA ALINMASINI GEREKTİRECEK KANITA SAHİP DEĞİLİZ'

Newsham şöyle devam etti: "Kimliğini tespit edemediğimiz kişilerin fotoğraf ve görüntülerini bugün yayınlayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözaltına alınmasını gerekterecek herhangi bir kanıta sahip değiliz."