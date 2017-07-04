Wall Street'i sallayan hata

Wall Street'te Nasdaq hisseleri test verilerinin yanlış kullanılmasından kaynaklanan teknik bir hatayla sarsıldı.

Apple, Amazon, Microsoft ve Google'ın da aralarında bulunduğu bazı teknoloji devlerinin hisseleri bir süreliğine 123,47 dolara sabitlendi.

Bu da teknik hata öncesi piyasa fiyatı 972 dolarlık Amazon'a yüzde 87,24 düşüş; 69,33 dolarlık Microsoft'a yüzde 79,12'lik yükseliş olarak yansıdı.

Zynga hissesi yüzde 3292'ye varan prim gördü. Apple yüzde 14,3 değer kaybı gösterdi.

Konuya ilişkin olarak Nasdaq'tan yapılan açıklamada üçüncü taraf veri sağlayıcılarda test verilerinin yanlış kullanımına bağlı bir sorun yaşandığı ifade edildi. Bloomberg, Google Finance ve Yahoo Finance'a da yansıyan hata daha sonra gerçek piyasa verileriyle güncellendi.

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