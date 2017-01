Wall Street Journal PKK’yı böyle kolladı

Münübe Yılmaz

Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy’de bulunan Reina gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırının İŞİD tarafından üstlenilmesi üzerine, Amerikan The Wall Street Journal gazetesi skandal bir yorumda bulundu. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen saldırının da şüphelisinin İŞİD olduğunu hatırlatan gazete, “İstanbul’da yılbaşında yapılan saldırının arkasından da İŞİD’in çıkmasıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen her saldırıdan dolayı PKK’yı suçlamak konusunda sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor” ifadelerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İŞİD’i çok hafife aldığını vurgulayan The Wall Street Journal, Erdoğan’ın 15 Temmuz’daki darbeyi ve gerçekleşen terör olaylarını bahane ederek çeşitli tasfiyelerde bulunmasının ve özgür basını susturmaya çalışmasının ülkedeki İslami tehdidi arttıracağına yer verdi. “ Türk toplumunu ayrıştıran Erdoğan’ın, İŞİD ile başa çıkmak için sağlam bir desteğe ihtiyacı var. Fakat suan kendisinin Moskova’dan başka dostu yok gibi görünüyor” diyen The Wall Street Journal, “ Eğer Erdoğan, her problem gücünü ortaya koyarak çözmekten vazgeçerse, Türkiye daha güvenli bir yer olacak” tehdidinde bulunmayı da ihmal etmedi. Gazete, Dion Nissenbaum, isimli muhabirlerinin de Türkiye’de sebepsiz yere tutuklandığından ve serbest bırakılana kadar avukatı ve ailesiyle görüştürülmediğinden de dert yandı.