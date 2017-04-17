VW Golf makyajlandı! İşte yeni hali...

Volkswagen'in B sınıfındaki temsilcisi Golf makyaj operasyonundan geçti.
Yeni Golf'de LED'ler daha çok öne çıkartılırken, kartelaya yeni boya seçenekleri eklenmiş.
İç mekanda ise 5 inclik ekranın yerini 6.5 inclik ekran almış.
Volkswagen'in B sınıfındaki temsilcisi Golf makyaj operasyonundan geçti.
Yeni Golf'de LED'ler daha çok öne çıkartılırken, kartelaya yeni boya seçenekleri eklenmiş.
İç mekanda ise 5 inclik ekranın yerini 6.5 inclik ekran almış.
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