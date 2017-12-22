Vuslat yıldönümünde Küçükçekmece'de anlamlı sergi: Aşk-ı Nebi ve dua taneleri

Küçükçekmece Belediyesi, Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında; koleksiyoner Mehmet Çebi koleksiyonundan ‘Aşk-ı Nebi ve Dua Taneleri’ isimli, Hilye-i Şerif ve Tesbih seçkisinden oluşan özel bir sergiyi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Sergi açılışına; Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, Belediye Başkan Vekili Besim Müftüoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ve çok sayıda Küçükçekmeceli katıldı.

BAZI ESERLER İLK KEZ SERGİLENDİ

Sergide, Mehmet Çebi koleksiyonundan seçilen eserlerin büyük çoğunluğu ilk kez izleyiciyle buluştu. Peygamber Efendimizin kişisel özellikleri ve Peygamberlik vasıflarını anlatan Hz. Ali’den rivayet Hilye-i Şerif örneklerinin yer aldığı sergide, Peygamber Efendimizin vefat ettiği yaşa hürmeten 63 adet dua tanesi tesbih de yer aldı.

“BAŞKAN KARADENİZ’E TEŞEKKÜR EDERİM”

Sergi açılışında konuşan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, “Böyle anlamlı bir sergiyi düzenleyen Küçükçekmece Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Peygamber Efendimizin 63 yaşına hürmeten sergideki eserlerin seçilmesi bana çok anlamlı geldi. Anadolu’da yaşlılarımıza yaşını sorduğumuzda ‘haddi aştık evladım’ derlerdi. Sonra bir büyüğümüze danıştım. ‘Efendimize hürmeten 63 yaştan sonraki her yaş için haddini aşma deriz’ dedi. Benim Müslüman kardeşlerim, Efendimizden çok yaşamayı hadsizlik sayacak kadar gönül dostudur. Haddi aştık diyebilen bu milletin evlatlarının, Mevlanalara, Hacı Bektaşi Velilere, Pir Sultan Abdallara sahip çıkışı boşuna değildir. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“AŞKI, MUHABBETİ, SEVGİYİ ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, katılımcılara “ Hz. Mevlana’yı anıyoruz. Aşkı Muhammedî’yi anıyoruz. Kuran’ı anlamaya çalışıyoruz. Aşkı, muhabbeti, hoşgörüyü, sevgiyi anlamaya çalışıyoruz. Hep bunlardan bahsediyoruz ama hakkını acaba ne kadar verebiliyoruz? En son kimi affettik, kimi hoş gördük, sevgi ile ilgili neler yapabildik? Konuşup da bir türlü hayata geçiremediğimiz konular bunlar. Hz. Mevlana aşkın, hoşgörünün ve sevginin zirvesinde olan bu topraklarda yaşamış bir gönül büyüğümüz. O, insan eşref-i mahlûkattır sırrını anlayan ve o sırra uygun yaşayan bir gönül büyüğümüz. İnsan acaba neden eşref-i mahlûkat? Hz. Mevlana hep bu sırla uğraştı. Aşka, hoşgörüye, sevgiye, Kuran’ a dair daha güzel şeyler anlamamız ve yaşamamız gerekiyor. Allah bizlere birbirimizi daha çok sevmeyi nasip etsin. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim” sözleriyle seslendi.

MEVLEVİ MUKABELESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sergi açılışının ardından Hezarfen Ney ve Sanat Atölyesi, Mevlevi Mukabelesini gerçekleştirdi. Postnişin Hüseyin Erek tarafından katılımcılara Hz. Mevlana ve sema ayini ile ilgili bilgi verildi. Manevi bir yolculuğun yaşandığı gecede, katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Program sonunda Başkan Karadeniz, Mevlevi Mukabelesini gerçekleştiren konuklara teşekkür ederek, çiçek takdim etti