Vurulan askerin cebinden çıktı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Mehmetçik, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda bölgede bugün yaşanan çatışmanın ardından dikkati çeken bir kare yansıdı.

Şemdinli'de bugün çıkan çatışma sırasında bir uzman çavuşumuzun hafif yaralandığı bildirildi. Bölgeden paylaşılan kareye göre, gelen merminin cep telefonuna isabet ettiği belirtildi.

İlçedeki operasyonlar sürdürülüyor.