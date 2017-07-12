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Vukovic Olympiakos'la anlaştı

Atiker Konyaspor'da forma giyen Jagos Vukovic, Yunan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:32
Vukovic Olympiakos'la anlaştı

Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor forması giyen Sırp defans oyuncusu Jagos Vukovic, Olympiakos'a transfer oldu.

3.5 senedir Konyaspor'da forma giyen Jagos Vukovic röportajda Olympiakos'a gitme nedenlerini sıraladı.

Vukovic transferiyle ilgili şöyle konuştu:

  • "Olympiakos'a gitmek kariyerimde büyük bir fırsat olduğu için ayrılıyorum. Orada Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım olacak, evime yakın olacağım ve yeniden kırmızı beyaz formayı giyeceğim için çok mutluyum. Konyaspor kulübünden ayrılmak kesinlikle benim kararımdı, yönetimin beni göndermek istemesiyle ilgili bir durum kesinlikle söz konusu değil."

"Fenerbahçe ile hiç konuşmadım"

Fenerbahçe'ye transferinle ilgili bir takım haberlerin çıktığı şeklindeki bir soru üzerine Vukovic "Bunu ilk defa duyuyorum. Fenerbahçe ile hiç konuşmadım, hiç öyle bir şey yok" şeklinde cevap verdi.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:32
  1. Fenerbahçe
  2. Konya
  3. Konyaspor
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