Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vücuttaki iltihabı atan 8 besin

Vücutta oluşan iltihap önemsenecek bir konudur. Eğer önemsenilmezse uzun zaman sonucunda ciddi problemler oluşabilmektedir.

13 Ocak 2018 Cumartesi 22:58
Vücuttaki iltihabı atan 8 besin

Eklem iltihabında oluşan hastalıklar siroz ve kronik iltihap görüldüğü gibi vücudun her bölgesini etkileyebilmektedir. Çölyak hastalığında ki gibi iltihap vücudun tamamını etkiler.

İltihabın ne olduğunu anladıktan sonra aşağıdaki konuda iltihapla savaştığı bitkilerden en meşhur olanı neymiş hangileriymiş diye göz atalım.

1) ZERDEÇAL: kurkumin adında etkili birleşen kökü olan zerdeçal turuncu renktedir. Antioksidan özelliği taşıyan kurkumin karaciğerlerimizi koruma özelliği taşımaktadır. İltihabı gidererek vücutta oluşan histamin seviyelerini düşürmektedir.

2) ZENCEFİL: tam 4 bileşenden oluşan zencefil iltihap giderici ve ağrı kesici gibi güçler kazandırmaktadır. el birliğiyle Vücutta ağrıyı tetikleyen paradol, gingereol, shogaol, ve zingeron prostaglandin adlı yağ asitlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

3) CAYENNA BİBERİ: içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir.

4) FESLEĞEN: iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

5) AK SÖĞÜT KABUĞU: bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu bir ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir.

6) OREGANO: serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

7) SARIMSAK: doğal antibiyotik olan sarımsak iltihap giderici özelliği vardır. Mikroplarla savaşta ve kalp hastalıklarında sarımsak ilk sırada yer alır.

8) ISIRGAN OTU: oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 22:58
  1. iltihap
  2. zerdeçal
  3. zencefil
  4. vucut
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü, 2 kayıp
    1. Hindistan'da helikopter kazası: 5 ölü,..
    2. ABD'de büyük panik! Balistik füze..
    3. Tüm ülke ayağa kalktı! Balistik füze..
    4. Usta muhabirden Erdoğan'a övgü dolu..
    5. 3 büyük savaş gören kışla için karar..
    6. Husilere hava saldırısı
    7. Vücuttaki iltihabı atan 8 besin
    8. Everton fena dağıldı
    9. Cenk Tosun'a övgü yağdı!
    10. Terim'den süpriz karar! Reddetti
    11. TOKİ’den Elazığ’a 991 milyon liralık..
    12. Siyonistler Filistinlilere saldırdı: 4..
    13. Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce..
    14. İstanbul'da yarın bu yollar bu..
    15. Avrupa'daki Türkler isyan etti
    16. Gelenekler, nesilden nesle aktarılıyor
    17. Bakan kaya müjdeyi verdi: 5 bin..
    18. Sarıkamış şehitleri Ümraniye'de yad..
    19. Haftada 3 porsiyon ölüm riskini..
    20. Lugano'dan Galatasaray'a büyük jest
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri açıklaması
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…
    Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede! Hedefteki 2 ülke…
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.01.2018
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı