Vücuttaki iltihabı atan 8 besin

Eklem iltihabında oluşan hastalıklar siroz ve kronik iltihap görüldüğü gibi vücudun her bölgesini etkileyebilmektedir. Çölyak hastalığında ki gibi iltihap vücudun tamamını etkiler.

İltihabın ne olduğunu anladıktan sonra aşağıdaki konuda iltihapla savaştığı bitkilerden en meşhur olanı neymiş hangileriymiş diye göz atalım.

1) ZERDEÇAL: kurkumin adında etkili birleşen kökü olan zerdeçal turuncu renktedir. Antioksidan özelliği taşıyan kurkumin karaciğerlerimizi koruma özelliği taşımaktadır. İltihabı gidererek vücutta oluşan histamin seviyelerini düşürmektedir.

2) ZENCEFİL: tam 4 bileşenden oluşan zencefil iltihap giderici ve ağrı kesici gibi güçler kazandırmaktadır. el birliğiyle Vücutta ağrıyı tetikleyen paradol, gingereol, shogaol, ve zingeron prostaglandin adlı yağ asitlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

3) CAYENNA BİBERİ: içerisinde kapsaisin adlı madde özel olarak diğer iltihabi hastalıklar ve artrit hastalıklarla ilgili olarak COX -2 adlı enzimi yok etmektedir.

4) FESLEĞEN: iltihapla savaş verme de ilk sırada yer alan bitkilerden bir tanesi de fesleğendir. Bu bitkiye kendisine has koku ve tat veren bileşen öjenol dur. Fesleğen iltihap giderici özelliğe sahiptir.

5) AK SÖĞÜT KABUĞU: bu kabukta aspirin ile benzer özellikler taşımaktadır. içerisinde Salisin adlı madde bulunmaktadır. Ayrıca ak söğüt kabuğu bir ağrı kesici özelliktedir. İltihap giderici özellikte olan ak söğüt kabuğu aspirine göre etkisi daha uzun seviyededir.

6) OREGANO: serbest radikallerle savaşan bileşendir. Oreganonun içerdiği bioflavanoid ve polifenol maddeleridir. Hücrelerde ne kadar serbest radikal varsa vücutta oluşan iltihap da o kadar azalacaktır.

7) SARIMSAK: doğal antibiyotik olan sarımsak iltihap giderici özelliği vardır. Mikroplarla savaşta ve kalp hastalıklarında sarımsak ilk sırada yer alır.

8) ISIRGAN OTU: oluşan toksinleri böbrekler aracılığıyla atılmasına sebep olmaktadır. Aynı zamanda vücuttaki iltihabın kimyasalları azaltır ve ağrı kesici özelliği taşımaktadır.