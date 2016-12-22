Vücut losyonu içerek ölenlerin sayısı 71’e yükseldi

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Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinde geçtiğimiz günlerde içinde alkol bulunan vücut losyonu içerek hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 71’e yükseldiğini duyurdu. Toplam 117 kişinin zehirlendiğini ifade eden yetkililer, 71’inin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

40 kişinin tıp merkezlerinde, 31 kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği belirtildi. İlk zehirlenme vakasının cumartesi günü görüldüğünü bildiren yetkililer, iki gün sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 40’a yükseldiğini sözlerine ekledi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Bu gelişmelerin ardından Irkutsk Belediye Başkanı Dmitri Berdnikov kentte olağanüstü hal ilan ederken, içeriğinde alkol bulunan ve alkollü içecekler sertifikası bulunmayan tüm sıvıların geçici olarak yasaklanması talimatını verdi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.